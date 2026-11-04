وشدد مورينيو على أن هدف الريال الحالي هو التأهل ضمن أول 8 أندية في مرحلة الدوري، وتفادي خوض مباراتين إضافيتين في الملحق.

وقال مورينيو، في تصريحات لقناة "موفيستار" عقب اللقاء: "لقد كافحنا من أجل هذه النهاية الرائعة، ولم نكتف بمجرد التعادل 2-2، رغم أنها كانت تبدو نتيجة مقبولة، وسترفع رصيدنا إلى 10 نقاط، بل أردنا المزيد وخاطرنا من أجل الحصول على النقاط التي تؤهلنا للأدوار الإقصائية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "يتردد عادة أن الفريق الأقوى لا يبدأ المباريات بشكل جيد، ولا يكون في أفضل حالاته، ولكن بصراحة أيك أثينا قدم أداء يفوق مستواه، إنها أفضل مباراة لهم، لقد أدوا بقوة منذ الدقائق الأولى، وتفوقوا علينا في الالتحامات البدنية، وشكلوا خطورة كبيرة. لم يرض الفريق اليوناني بالتعادل 2-2 أو يكتف بنقطة، بل سعى لتحقيق الفوز، وقدم أداء رائعا".

وتطرق مورينيو للحديث عن فيدريكو فالفيردي، الذي سجل هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 92، قائلا: "فالفيردي يتميز بقوة التسديدات، ولكن الأمر يكون صعبا عند توظيفه ظهير أيمن، لم أطلب منه التسديد اليوم، بل قلت له عليه اللعب بإيقاع سريع لأن المباراة مفتوحة".

وأوضح: "وسط معاناة الفريقين من الإرهاق البدني، طلبت منه استغلال المساحات والتحرك في المناطق الخطيرة، واستغلال نشاطه وحيويته البدنية".

وبشأن فينيسيوس، قال مورينيو: "أعتقد أنه قدم أداء جيدا، ولكن قررت تنشيط الجبهة اليسرى بتبديلين، لأن ماركا كوكوريا حصل على إنذار، وإشراك ألفارو كاريراس المنتعش بدنيا، وتميزه بالانطلاق للأمام على الجناح. أما إبراهيم دياز فهو يجيد اللعب في العمق الهجومي، لذا أردت تنشيط هذه الجبهة، ولكن فينيسيوس قدم مباراة جيدة".

كورتوا: لا نستسلم أبدا

من جهته، أشاد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الذهنية لفريقه بعد الفوز الصعب، قائلا: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة هنا، أيك فريق يؤدي بشراسة ويضغط بقوة في البداية، لقد سنحت لهم 4 فرص في أول 15 دقيقة. لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد ونجحنا في إدراك التعادل، ورد فعلنا كان إيجابيا، وتمسكنا بأمل العودة حتى اللحظات الأخيرة".

وأضاف الحارس البلجيكي: "لا أعرف سرا لهذه العودة، فالأمر يتعلق بالإيمان حتى النهاية، هذه سمة مميزة لريال مدريد، نحن لا نستسلم أبدا مثلما حدث في مباراة روما، وحققنا فوزا مهما في إطار سعينا لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب".

وبسؤاله عن حاجة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور للثقة، رد كورتوا: "نعم، لكن الفريق بالكامل يثق به، والفريق اليوناني دافع بشكل جيد وجعل المهمة صعبة على الجميع، سواء فينيسيوس أو كيليان مبابي. المدرب جوزيه مورينيو يقوم بتدوير التشكيلة، ويمنح الجميع فرصتهم، وهذا أمر جيد".

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، محققا العلامة الكاملة بفضل هدف فالفيردي القاتل في الدقيقة 92، ليصيب بالإحباط الفريق اليوناني الذي تقدم مرتين في النتيجة.