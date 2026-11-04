تقام البطولة في قاعة مبادلة أرينا على مدار 13 يوما في فئات الهواة، والباراجوجيتسو، والناشئين، والشباب، والأساتذة، والمحترفين، إلى جانب مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص للفئات العمرية الصغيرة. وأقيم مؤتمر الإعلان عن البطولة في قصر الإمارات.

وتجمع النسخة الـ18 نخبة من أبرز المصنفين العالميين والمواهب الصاعدة، في منافسات من المتوقع أن تشهد مستويات فنية عالمية المستوى، لتتيح للمشاركين اختبار قدراتهم أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم، فيما تواصل أبوظبي دورها في دعم تطور رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.