ولم يتمكن الفريق اليوناني من الحفاظ على تقدمه مرتين، بعدما سجل الموريتاني من أصل سنغالي أبو بكاري كويتا وستافروس بيليوس هدفيه في الدقيقتين 12 و75.

وأدرك ريال مدريد التعادل في المرتين، بهدفين سجلهما جود بيلينغهام وكيليان مبابي في الدقيقتين 32 و78، قبل أن يخطف البديل فيدريكو فالفيردي هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 92.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد أربع مباريات، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط في المركز الثلاثين بين 36 فريقا، بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وفي الجولة الخامسة، المقررة يومي 24 و25 نوفمبر، يستضيف ريال مدريد أيندهوفن الهولندي على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما يحل أيك أثينا ضيفا على كومو الإيطالي.

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في مرحلة الدوري بفوزين صعبين على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في ملعب سانتياغو برنابيو، وروما بنتيجة 4-3 بعد عودة مثيرة في ملعب "الأولمبيكو"، قبل أن يفوز بسهولة على لايبزغ بنتيجة 4-1 في إسبانيا.

أما أيك أثينا، فبدأ مشواره بالفوز على لاسك النمساوي بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-3، ومانشستر سيتي بنتيجة 1-5.