وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أعلنها المجلس، في إطار تطبيق ضوابط صون الحياة الخاصة، ومنع تداول أو مناقشة محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية وأسرار الحياة الشخصية للمواطنين.

وأكد المجلس أن حماية استقرار المنظومة الرياضية وإعلاء المصلحة الوطنية تقتضيان توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب المصري للقيام بمسؤولياته، والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيدا عن التجاذبات والخلافات التي لا تخدم الرياضة المصرية.

وشملت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، لمخالفتها ضوابط احترام الحياة الخاصة، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال انتهاك القرار أو تكرار بث وتداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.

كما أكد المجلس استمرار تنفيذ قراره بمنع ظهور دان آدم على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون.

وشدد على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون بمنع تداول أو إتاحة أو مناقشة محتوى يتعلق بالخلافات الأسرية وأسرار الحياة الشخصية لجميع المواطنين دون استثناء، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

وأوضح أن وسائل الإعلام يجب أن تكون مساحة لنشر الوعي، لا ساحة لتصفية الخلافات الشخصية وتبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.