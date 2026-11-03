وأُحيلت القضية إلى الجهات القضائية، فيما تتركز التحقيقات على تحديد ملابسات الاصطدام الذي وقع في اللحظات الأخيرة من المباراة، وأدى إلى نقل اللاعب إلى المستشفى، قبل إعلان وفاته صباح الثلاثاء.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 98، عندما اندفع حارس مرمى أندورا، خيسوس أوونو، خارج منطقة الجزاء لإبعاد كرة طويلة، فاصطدمت ركبته بصدر دي ميغيل، الذي سقط أرضا دون حراك. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس بسبب تدخله.

وسارع لاعبو الفريقين إلى طلب التدخل الطبي، فيما قدمت الأطقم الطبية الإسعافات الأولية للاعب لأكثر من 5 دقائق، وسط حالة من القلق في مدرجات ملعب "هيليودورو رودريغيز لوبيز"، قبل نقله على محفة إلى سيارة إسعاف مجهزة طبيا، ثم إلى المستشفى.

وكان نادي تينيريفي قد أعلن في وقت سابق تدهور الحالة الصحية للاعب على المستوى العصبي، قبل أن يؤكد وفاته.

ردود فعل واسعة

وأثارت وفاة دي ميغيل موجة من التعازي في الأوساط الرياضية الإسبانية، حيث أعرب ناديا برشلونة وريال مدريد عن حزنهما، وقدما التعازي لعائلة اللاعب وزملائه وناديه.

كما قدم نادي أندورا، الذي يمتلكه نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، تعازيه إلى عائلة اللاعب ونادي تينيريفي، وانضمت إليه أندية أخرى والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني.

وقرر الاتحاد الإسباني تأجيل مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا، ومباراة في كأس الملكة، كان مقررا إقامتها في وقت لاحق الثلاثاء، حدادا على وفاة اللاعب.

حوادث نادرة في الملاعب

وتعد الإصابات المميتة الناجمة عن الاصطدامات خلال مباريات كرة القدم حالات نادرة، لكنها شهدت وقائع مماثلة في السنوات الماضية.

وفي إسبانيا العام الماضي، توفي حارس مرمى يبلغ 19 عاما متأثرا بإصابات في الرأس تعرض لها إثر اصطدام خلال مباراة في دوري الدرجة الخامسة. وكان راؤول راميريز، حارس مرمى فريق كوليندرس، قد تعرض لتوقف قلبي تنفسي مرتين، قبل إعلان وفاته سريريا بعد يومين.

وفي عام 2001، توفي حارس المرمى الأوكراني سيرغي بيرخون، الذي كان يلعب لصالح نادي سيسكا موسكو الروسي، متأثرا بإصابات في الرأس تعرض لها خلال اصطدام في إحدى المباريات.