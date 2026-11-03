وجاء في بيان صادر عن تينيريفي "بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة".

وكان المهاجم، البالغ 30 عاما، قد تعرض لاصطدام مع خيسوس أوونو حارس مرمى نادي أندورا، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته في البداية بأنها "مستقرة، رغم خطورتها".

وشهدت الدقيقة 98 من مواجهة تينيريفي وأندورا مشهدا صادما، بعدما اندفع الحارس أوونو خارج منطقة جزائه بسرعة لإبعاد كرة هوائية، فاصطدمت ركبته بصدر دي ميغيل، الذي سقط أرضا دون حراك.

وسارع لاعبو الفريقين إلى طلب التدخل الطبي، فيما دخلت الأطقم الطبية إلى أرضية الملعب لتقديم الإسعافات الأولية للاعب لأكثر من 5 دقائق، وسط حالة من القلق والصمت في مدرجات ملعب "هيليودورو رودريغيز لوبيز".

ونُقل اللاعب على محفة إلى سيارة إسعاف مجهزة طبيا خارج الملعب، وسط ترقب من مسؤولي النادي وزملائه، قبل أن تتجه السيارة إلى المستشفى بمرافقة الطاقم الطبي للفريق.