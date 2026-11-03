وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا اليوم، أوضح فيه أنه اتخذ قراراً بتأجيل انطلاق البطولة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 7 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، إلى 23 ديسمبر 2027، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه أن اللجنة المنظمة "وافقت على إعادة جدولة البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناتجة عن التطورات في المنطقة، وما ترتب عليها من تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في حركة السفر".

ومن المقرر أن يتم تسليم المواعيد الجديدة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للحصول على الموافقة عليها.

ويضع هذا القرار حدا لأشهر من التكهنات حول احتمالية تأجيل البطولة، وهي فكرة كانت اللجنة المحلية المنظمة للمسابقة ترفضها حتى وقت قريب.

وفي الأسبوع الماضي، كشف مسؤولون سعوديون عن مواعيد المباريات والجدول النهائي للبطولة في نسختها لعام 2027، في خطوة كانت تهدف إلى طمأنة الاتحادات القارية بأن الترتيبات تسير وفق المخطط لها، رغم الهجمات الدامية التي وقعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، والتي نفذها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.