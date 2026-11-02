وأوضح النادي، في بيان طبي، أن اللاعب تعرض لتوقف القلب والتنفس عقب اصطدام ركبة الحارس بصدره، خلال محاولته إبعاد كرة هوائية في الدقيقة 98 من المباراة.

وأضاف أن اللاعب استعاد نبضه بفضل عمليات الإنعاش القلبي الرئوي التي أجراها الطاقم الطبي داخل سيارة الإسعاف، مشيرا إلى أنه أصبح يتنفس بشكل مستقل، رغم بقائه فاقدا للوعي.

وبعد استقرار حالته مبدئيا، نُقل دي ميغيل إلى مستشفى جامعة "نوسترا سينورا دي كانديلاريا"، حيث يواصل تلقي الرعاية الطبية.

وفي آخر تحديث بشأن حالته الصحية، أعلن نادي تينيريفي أن مهاجمه يرقد في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، موضحا أن حالته مستقرة رغم خطورتها، وأن الطاقم الطبي للنادي موجود إلى جانبه، وفق صحسفة "ماركا".

تفاصيل الحادث

وشهدت الدقيقة 98 من مواجهة تينيريفي وأندورا مشهدا صادما، بعدما اندفع الحارس أوونو خارج منطقة جزائه بسرعة لإبعاد كرة هوائية، فاصطدمت ركبته بصدر دي ميغيل، الذي سقط أرضا دون حراك.

وسارع لاعبو الفريقين إلى طلب التدخل الطبي، فيما دخلت الأطقم الطبية إلى أرضية الملعب لتقديم الإسعافات الأولية للاعب لأكثر من 5 دقائق، وسط حالة من القلق والصمت في مدرجات ملعب "هيليودورو رودريغيز لوبيز".

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حارس أندورا، قبل أن تتراجع المباراة إلى المرتبة الثانية من الاهتمام بسبب خطورة إصابة المهاجم.

ونُقل اللاعب على محفة إلى سيارة إسعاف مجهزة طبيا خارج الملعب، وسط ترقب من مسؤولي النادي وزملائه، قبل أن تتجه السيارة إلى المستشفى بمرافقة الطاقم الطبي للفريق.

وكانت المباراة قد شهدت توترا في دقائقها الأخيرة، بعدما أدرك أندورا التعادل بنتيجة 2-2، وشهدت طرد لاعبين هما لاوتارو وداني مارتن، قبل أن تتوقف المواجهة باتفاق الأطراف عقب الحادث.