وقال الاتحاد، في بيان الإثنين، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع نجوم المنتخب، وتناول سبل تذليل المعوقات التي قد تواجه مسيرته، وتعزيز التفاهم والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد أبو ريدة تقديره لدور صلاح بوصفه قائد المنتخب وأحد أبرز رموز الكرة المصرية، مشددا على التزام الاتحاد بتقديم الدعم اللازم لتحقيق تطلعات الجماهير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في المجموعة الثانية بالتعادل على أرضه أمام أنغولا، قبل الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في جوبا.