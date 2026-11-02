الطفل، الذي يدعى ماكسيمو خافيير، انهمر في البكاء بسبب قوة الضربة وصدمتها المفاجئة، لكن الألم اللحظي الذي أصابه تحول إلى ذكرى مميزة بفضل لفتة إنسانية رائعة من لاعبي الفريق الملكي.

فبمجرد انتهاء المباراة، التقى تشاوميني ماكسيمو ووالده، وأهداه قميصه، حسبما كشفت لقطات انتشرت على الإنترنت.

كما شارك نجم ريال مدريد كيليان مبابي في هذه اللفتة الإنسانية أيضا، حيث وجه التحية للطفل ووالده والتقط الصور معه.

ومازح مبابي ماكسيمو قائلا: "الخطأ خطأ تشواميني، فهو لا يعرف كيف يسدد".

وأكد والد الطفل في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية لاحقا، أن ماكسيمو "بخير تماما"، وأن الأمر "لم يتعد كونه فزعا لحظيا"، معربا عن امتنانه للاعبي ريال مدريد.

وحقق الفريق الملكي فوزا سهلا بنتيجة 3-صفر على مضيفه راسينغ، بعدما سجل مبابي وجود بلينغهام ويان ديوماندي أهداف المباراة، ليحقق انتصاره السادس تواليا في جميع المسابقات.

وقلص ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الفارق ⁠الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط، ونقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما بقي راسينغ في المركز الـ16 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.