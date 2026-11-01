وسجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء، وأضاف غود بيلينغهام ويان ديوماندي الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 22 و36، ليحسم الفريق الملكي المواجهة خلال الشوط الأول.

ويواصل ريال مدريد، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، نتائجه الإيجابية، بعدما فاز في الجولة الماضية على برشلونة حامل اللقب بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو.

ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 27 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وبرشلونة المتصدر برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد سانتاندير عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي الجولة المقبلة، يحل ريال مدريد ضيفا على بلنسية بملعب "ميستايا"، فيما يخرج سانتاندير لمواجهة ملقا، السبت.

وقبل مواجهة بلنسية، يخوض ريال مدريد مباراة خارج أرضه أمام أيك أثينا اليوناني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.