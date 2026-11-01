وتلقى مانشستر سيتي خسارته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام ضيفه برايتون بهدف نظيف، السبت، على ملعب الاتحاد.

وجاء هدف الفوز الذي سجله ياسين العياري بعدما أخفق ماتيوس نونيز في تشتيت كرة عرضية، لتتهيأ الكرة مجددا أمام لاعب برايتون الذي أسكنها الشباك.

وجاء ذلك بعد أخطاء مكلفة ارتكبها جيانلويجي دوناروما ومارك جويهي خلال الخسارة 1-2 أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي.

وقال ماريسكا: "تحدث مثل هذه الأمور أحيانا. ولسوء الحظ، فإنها تحدث مع لاعبينا، لكنني أعتقد أنها جزء من اللعبة وكرة القدم. وقد تكررت هذه الأخطاء في مواجهاتنا خلال المباريات الأخيرة، وتحديدا في آخر مباراتين أو 3".

وأضاف: "علينا تحليل ما حدث وفهم الأمور التي يمكننا القيام بها بصورة أفضل، ثم محاولة تجاوز ذلك".

وألقت الهزيمتان الأخيرتان بظلالهما على البداية الجيدة لماريسكا مع مانشستر سيتي، بعدما حقق الفريق الفوز في مبارياته السبع الأولى بالدوري هذا الموسم.

وقال المدرب الإيطالي: "بالتأكيد لسنا سعداء. فاللاعبون وأنا والجهاز الفني والنادي، لا أحد يشعر بالسعادة على الإطلاق عندما نخسر المباريات".

وأضاف: "لكننا كنا ندرك أننا لن نحقق الفوز في جميع المباريات، ولذلك تأتي مثل هذه اللحظات. علينا فقط محاولة تحسين الأمور وتجاوز هذه المرحلة، والسعي إلى تحقيق الانتصارات في أقرب وقت ممكن".

ويسافر مانشستر سيتي إلى ألمانيا لمواجهة لايبزغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.