وخضع صيباري لجراحة في الكاحل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وأصدر بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، تحديثا بشأن الحالة الصحية للاعب، الأحد، بعد تعرض مزيد من عناصر الفريق للإصابة، لينضموا إلى مانويل نوير وجمال موسيالا ولويس دياز، الذين يعانون بالفعل من مشكلات بدنية.

وقال بايرن ميونيخ: "تعرض صيباري لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي الأول بالكاحل الأيمن، وخضع بالفعل لعملية جراحية".

وأشار بيان البايرن أيضا إلى "تعرض سيرج جنابري لإصابة عضلية في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى".

ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى مايكل أوليسيه، الذي غادر الملعب وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من مواجهة دورتموند.

ووفق البيان فإن العملية الجراحية التي خضع لها صيباري، اللاعب المغربي الذي انضم إلى الفريق في صفقة بارزة خلال فترة الانتقالات، تكللت بالنجاح.

وتلقي الإصابات المتلاحقة بظلالها على الفريق البافاري، حيث تتسبب في ضغط كبير على قائمة اللاعبين، في ظل غياب مدربه فينسنت كومباني عن ثلاث مباريات حتى الآن بسبب المرض.

واضطر البايرن إلى إشراك ثلاثة لاعبين يشغلون مركز الظهير الأيسر خلال الشوط الثاني من مواجهة دورتموند، في مؤشر على حجم النقص الذي يعاني منه الفريق.

ويحل البايرن، الذي سبق أن أكد عدم اهتمامه بإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.