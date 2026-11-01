وبدأ الجناح الإنجليزي (31 عاما) سهراته بزيارة حانة للكاريوكي في لندن، حيث بقي حتى وقت متأخر.

ثم عاد إلى منزله في شمال غرب إنجلترا، قبل أن ينضم إلى مجموعة من أصدقائه في سهرة أخرى استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة التالية، داخل حانة.

وزار اللاعب، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني (402 ألف دولار أميركي تقريبا)، ويلعب مع إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، أماكن ترفيهية أخرى برفقة مجموعة من أصدقائه.

وشملت تلك الأماكن صالة للبولينغ في منطقة ألترينشام الراقية بمقاطعة تشيشير، بالقرب من منزله الذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني (8.04 ملايين دولار أميركي تقريبا).

سهرتان قبل استبعاده لأسباب انضباطية

وقعت السهرتان يومي 19 و20 أكتوبر، أي قبل أسبوع من إعلان نادي إيفرتون استبعاد غريليش من الفريق بسبب "مشكلة انضباطية".

وكان النادي قد ذكر في وقت سابق أن اللاعب لن يتمكن من مواجهة أرسنال يوم السبت الماضي بسبب المرض.

وبدأ أسبوع غريليش الحافل بالسهر عندما حضر حفل توزيع جوائز "فخر بريطانيا"، الذي أقيم في فندق غروفنر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

وبعد انتهاء الحفل، توجه إلى مكان ترفيهي في منطقة فيكتوريا بلندن، حيث بقي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقال مصدر مطلع: "كان جاك في حالة معنوية رائعة بعد حفل توزيع الجوائز، وخرج للسهر في لندن برفقة اثنين من أصدقائه".

وأضاف: "وصل إلى مكان الكاريوكي في وقت متأخر جدا، وبقي هناك حتى الساعات الأولى من الصباح. تناولوا عدة مشروبات، وغنوا بعض الأغاني، ثم غادروا في وقت متأخر للغاية".

غريليش يتدرب مع إيفرتون ثم يعود إلى الحانة

عاد غريليش إلى منزله في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر، شارك في تدريبات إيفرتون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

لكن بحلول مساء الثلاثاء، شوهد اللاعب مجددا وهو يتناول المشروبات الكحولية داخل حانة أيرلندية في منطقة ويلمسلو.

والتقى غريليش هناك بعدد من أصدقائه، بينهم زميلاه في إيفرتون جوردان بيكفورد وتايلر ديبلينغ، بالإضافة إلى زميله السابق في المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي، كايل ووكر.

وتحدث أحد الأشخاص الذين شاهدوا المجموعة داخل الحانة قائلا: "كانوا يشاهدون مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في غرفة خلفية خاصة داخل الحانة".

ووفقا له فقد "كانوا جميعا في حالة معنوية جيدة، وكانت هناك كميات كبيرة من المشروبات التي تناولها الجميع، بمن فيهم جاك".

وذكرت مصادر أن غريليش وزملاءه في إيفرتون حصلوا على يوم راحة من التدريبات يوم الأربعاء، أي في اليوم التالي لسهرته داخل الحانة.

مدرب إيفرتون يدعم قرار معاقبة غريليش

بعد استبعاد غريليش من تشكيلة إيفرتون في المباراة التي فاز فيها الفريق على نيوكاسل ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، علّق المدير الفني للفريق ديفيد مويس على القرار قائلا: ""النادي هو من اتخذ القرار، وأنا أدعمه".

ولم يقدم المدرب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفة الانضباطية التي أدت إلى استبعاد اللاعب.

غموض بشأن عودته إلى تشكيلة إيفرتون

شارك غريليش في 6 مباريات مع إيفرتون خلال الموسم الحالي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي هدف.

ولم يؤكد النادي بعد ما إذا كان اللاعب سيعود إلى قائمة الفريق في مباراته المقررة الإثنين أمام نيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.