وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، السبت، أن اللصوص استولوا على مجوهرات وساعات ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 350 ألف يورو (391 ألف دولار).

ووقعت السرقة بينما كان ميليتاو يجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد خلال المباراة، إذ تسلل اللصوص إلى المنزل عبر نافذة حمام في الطابق الثالث، قبل أن يفتشوا غرفة نوم اللاعب ويستولوا على حقائب وساعات ومجوهرات.

وبحسب الصحيفة، لم ينتبه أفراد عائلة ميليتاو إلى عملية السطو، رغم وجودهم في الطابق الأرضي لمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت منازل لاعبي كرة القدم في إسبانياخلال السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، تعرض مهاجم برشلونة السابق بيير إيمريك أوباميانغ لكسر في الفك خلال عملية سطو مسلح على منزله.

كما شهد أكتوبر الماضي حوادث سطو استهدفت مهاجم ريال بيتيس تروي باروت، والحارس السابق لباريس سان جرمانسيرخيو ريكو.