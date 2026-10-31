جاء هذا الفوز العريض ليعيد برشلونة إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج السلبية شهدت خسارته بنتيجة 2-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ثم سقوطه مجددا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2 في الدوري المحلي.

تألق يامال ورافينيا

وسجل البرازيلي رافينيا هدفين في الدقيقتين 8 و41، فيما أضاف لامين يامال نجم المنتخب الإسباني هدفين آخرين في الدقيقتين 45 و64. وساهم فيرمين لوبيز بهدف ثالث في الدقيقة 23، بينما اختتم الإنجليزي أنتوني غوردون السداسية في الدقيقة 81.

أما هدف ألافيس الوحيد فجاء عبر مهاجم ريال مدريد السابق ماريانو دياز في الدقيقة 84.

وأظهر برشلونة تفوقا كاسحا طوال المباراة، إذ لم يبادله ألافيس الهجمات إلا في فترات نادرة، واكتفى بالانكفاء الدفاعي سعيا لتجنب فتح مساحات أمام هجوم برشلونة المتوهج.

وبعد 8 دقائق فقط، افتتح رافينيا التسجيل بعد متابعته عرضية من فيرمين لوبيز أمام المرمى مباشرة في ظل غياب الدفاع. وفي الدقيقة 23، نجح فيرمين في تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من يامال، ليتوغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية من زاوية صعبة سكنت الشباك.

واستغل فيرمين لوبيز المتألق خطأ دفاعيا من ألافيس ليستخلص الكرة ويمرر إلى رافينيا المنفرد، الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 والثاني له شخصيا.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة الأخيرة، وضع لامين يامال بصمته التهديفية بتسديدة أرضية صاروخية استقرت في شباك ألافيس.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ الألماني هانسي فليك في إراحة بعض لاعبيه بعد التقدم الكبير، إذ أشرك لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال على حساب بيدري، ثم دفع بأليخاندرو بالدي بدلا من جواو كانسيلو، وأدخل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا من مواطنه رافينيا.

يامال وغوردون يختتمان السداسية

نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 64 من تمريرة البديل جيسوس، حيث انفرد بالمرمى ووضع الكرة ساقطة من فوق الحارس. ثم اختتم أنتوني غوردون السداسية بنفس طريقة يامال بعد انفراده بالمرمى أيضا في الدقيقة 81.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة ليحتل المركز الأول، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ويستعد برشلونة لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي أتلتيكو مدريد خارج ملعبه في الدوري الإسباني.