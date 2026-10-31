وسجل ياسين العياري الهدف الوحيد لبرايتون في الدقيقة 11، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ليثأر الفريق من خسارته أمام سيتي على الملعب نفسه وخروجه بركلات الترجيح من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد تعادلهما 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

كما تلقى سيتي، بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، خسارته الثانية على التوالي، بعد سقوطه بنتيجة 1-2 أمام أستون فيلا في الجولة الثامنة. وتعد هذه الخسارة الثالثة للفريق خلال أكتوبر الجاري، بعدما هُزم أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ليفربول في مواجهة صعبة غدا الأحد.

أما برايتون، فواصل انطلاقته القوية، محققا انتصاره السادس في الدوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث.