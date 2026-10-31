وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل تشيلسي هدف التقدم في الدقيقة 50 عن طريق مورجان روجرز.

وفي الدقيقة 62، حصل ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، على البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 63، سجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام توتنهام بهدفين نظيفين، علما بأنه خسر أمام ليفربول 5-6 بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز السادس عشر، ليواصل نتائجه السلبية في الدوري هذا الموسم، ويتلقى خسارته الرابعة، مقابل الفوز في مباراة والتعادل في أربع.