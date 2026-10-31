وكتب كاراغر، البالغ من العمر 48 عاما، عبر حسابه على منصة "إكس": "أود الاعتذار إلى أستون فيلا ومالكي النادي وجماهيره. كانت عباراتي هذا الأسبوع غير موفقة وخاطئة".

وأضاف: "ما قلته كان على سبيل المزاح، لكنني أتفهم أن الأمر لم يظهر بهذه الصورة، ولذلك أقدم اعتذاري".

وكان أستون فيلا قد أعلن، الجمعة، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد كاراغر، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال بودكاست "ستيك تو فوتبول"، دعا فيها جماهير النادي إلى الصمت مستخدما ألفاظا نابية.

وجاءت تصريحات كاراجر أثناء مناقشة إمكانية انتقال المدرب الإسباني أوناي إيمري من أستون فيلا إلى مانشستر يونايتد، خلفا لمايكل كاريك.

واعتبر كاراغر أن هناك تسلسلا هرميا بين الأندية الكبرى، مؤكدا أن أستون فيلا "لن يكون أبدا بحجم مانشستر يونايتد".

واستشهد بانتقال كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، معتبرا أن الأندية الكبرى قادرة على استقطاب أبرز اللاعبين والمدربين من الفرق الأقل مكانة.

ورد أستون فيلا ببيان حمل توقيع رئيس النادي ناصف ساويرس، أكد فيه أن النادي "لن يسمح لأي شخص بوقف صعوده في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

وفي المقابل، شكك المحامي المتخصص في الشؤون الرياضية والإعلامية ريتشارد كريمر في قوة الأساس القانوني لأي دعوى محتملة ضد كاراجر.

وأوضح أن نجاح دعوى تشهير يتطلب إثبات تعرض سمعة النادي لضرر جسيم، مشيرا إلى أن هذا المعيار يصعب تحقيقه بالنسبة لناد يتمتع بشهرة عالمية وينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف أن التحليل الرياضي يقوم بطبيعته على الآراء والتكهنات والنقاشات الحادة، التي تتمتع بحماية قانونية عندما تُطرح بحسن نية في قضايا تهم الرأي العام.