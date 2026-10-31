بدأ لوهافر المباراة بهجوم مباغت، حيث فاجأ دفاع سان جيرمان بهدف التقدم عبر النيجيري جوش ماجا في الدقيقة 18.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ رد الفريق الباريسي سريعا عبر هجمة مرتدة أنهى بها حكيمي تمريرة بينية إلى البلجيكي ميكا غوتس، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26. وبعد دقيقتين فقط، انطلق حكيمي بسرعة خلف المدافعين وسدد كرة أرضية قوية استقرت في الشباك، معلنا تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 55، عزز أشرف حكيمي النتيجة بهدف ثانٍ رائع من ركلة حرة مباشرة، التف حول الحائط البشري وخدع الحارس أرنو بودار. وبعد أن استغل سيني مايولو اندفاع لاعبي نادي لوهافر ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 62، عاد حكيمي ليختتم ثلاثيته في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يستبدله المدرب لويس إنريكي.

حكيمي يتحدث عن التألق

وفي تصريحات بعد المباراة، أعرب حكيمي عن سعادته قائلا: "إنها أمسية رائعة، وهي المرة الأولى التي أسجل فيها ثلاثية، لكن كانت هناك مباريات أخرى تركت أثرا عاطفيا أكبر في نفسي".

وأضاف: "أقدم بداية جيدة للموسم لمساعدة الفريق، لطالما كنت على هذا المستوى، لكن هذه المرة تمكنت من تقديم المساعدة بطريقة مختلفة"، مؤكدا أنه في "كامل جاهزيته بنسبة 100%". كما أكد أن إصابته في الكاحل الأيمن التي تعرض لها العام الماضي "أصبحت من الماضي".

وعلى الصعيد الشخصي، لا يزال اللاعب البالغ 27 عاما يواجه محاكمة بتهمة الاغتصاب بعد أشهر عدة، وهي تهمة ينفيها تماما.

وحول دوره الهجومي، قال: "يعجبني هذا الدور، فقد كنت ألعب بهذه الطريقة عندما كنت أصغر سنا. أنا أساهم بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، لكنني لا أنسى أبدا واجبي الدفاعي".

إنريكي: أفضل ظهير أيمن في العالم

وأثنى المدير الفني الإسباني لويس إنريكي على أداء حكيمي خلال المؤتمر الصحافي، قائلا: "هو أفضل ظهير أيمن في العالم وأفضل مهاجم". وأوضح: "حكيمي قائد، ونحن ندرك إمكاناته. إنه يتحول إلى مهاجم عندما تكون الكرة بحوزتنا، بل إنه يوجد أحيانا في مواقع متقدمة أكثر من المهاجمين أنفسهم".

وأضاف مازحا: "لست متحمسا كثيرا لأهدافه الثلاثة"، مشيرا إلى أنه يتمتع بحرية القيام بذلك عندما تكون الكرة مع فريقه، بينما يلتزم بالواجب الدفاعي عند فقدانها.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، مستفيدا من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أقرب مطارديه رين أمام مضيفه نيس بنتيجة 2-5. لكن الفارق تقلص مجددا إلى نقطتين بعد فوز ليل على ضيفه لنس 1-0 في ديربي الشمال، بهدف قاتل سجله البديل المخضرم أوليفييه جيرو في الدقيقة 86، ليدخل تاريخه بوصفه أحد أبرز المهاجمين المخضرمين.

وستكون أمام نادي موناكو الرابع (15 نقطة) فرصة لتقليص الفارق إلى نقطتين أيضا إذا تمكن من الفوز على مضيفه باريس إف سي يوم الأحد.

هذا وقد أبقى إنريكي عددا من كوادره الأساسية على مقاعد البدلاء، أبرزهم ديزيريه دويه والبرتغالي فيتينيا ومواطنه جواو نيفيس، بينما غاب عثمان ديمبيلي والمهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا بسبب الإصابة.