وكان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد أعلن أن النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حققت إيرادات بلغت 15 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار على التوقعات الأولية.

ووفقا لهذه الأرقام، تمثل مبيعات التذاكر وخدمات الضيافة نحو ثلث إجمالي إيرادات البطولة، فيما لا يزال مبلغ الـ5 مليارات دولار خاضعا لعملية تدقيق، ما قد يؤدي إلى تعديله بالزيادة أو النقصان.

وشهدت نسخة 2026 إقامة 104 مباريات، بزيادة 40 مباراة مقارنة بمونديال قطر 2022، الذي اقتصر على 64 مباراة، وحققت مبيعات التذاكر وخدمات الضيافة خلاله 929 مليون دولار.

وفي رده على صحيفة "ذا أتلتيك"، قال "فيفا" إن البطولة استقطبت 6.81 مليون مشجع، بنسبة إشغال بلغت 99.7 بالمئة في جميع المباريات.

وأضاف متحدث باسم الاتحاد أن العائدات ستوفر موارد غير مسبوقة للاتحادات الأعضاء الـ211، بما يتيح لها الاستثمار في تطوير كرة القدم للرجال والسيدات والشباب.

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد قدمت إلى مجلس "فيفا" مبادرة مقترحة تحت اسم "برنامج فيفا للتضامن من الفائض المالي"، تهدف إلى استخدام جزء من احتياطيات الاتحاد لزيادة التمويل المخطط له للفترة بين 2027 و2030 بأكثر من الضعف، ليصل إلى 6.35 مليار دولار.

انتقادات لسياسة التذاكر

وفي المقابل، أثارت سياسة بيع التذاكر التي اعتمدها "فيفا" خلال البطولة انتقادات واسعة، بعدما طبق الاتحاد للمرة الأولى نظام التسعير الديناميكي، الذي تتغير بموجبه الأسعار وفقا لمستويات الطلب، إلى جانب اقتطاع 30 بالمئة من قيمة عمليات إعادة بيع التذاكر.

كما حصر الاتحاد عمليات إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة عبر منصته الرسمية، بدلا من السماح بوجود سوق ثانوية تقليدية، في خطوة حالت دون استفادة الوسطاء والمضاربين من هذه العمليات، وفقا لتبرير "فيفا"، الذي يرى أن هذه الأموال ينبغي أن تعاد استثماراتها في كرة القدم العالمية.

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد كشفت، قبل انطلاق البطولة، أن الأسعار الأولية للتذاكر سجلت مستويات قياسية في تاريخ كأس العالم، إذ بدأ سعر تذكرة المباراة النهائية، المقررة في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو، من 4185 دولارا، أي سبعة أضعاف سعر أرخص تذكرة لنهائي مونديال قطر 2022.

وردّا على ما وصفته بـ"الأسعار الباهظة للغاية"، تقدمت منظمة "مشجعو كرة القدم في أوروبا" ومنظمة "يوركونسومرز" المعنية بحقوق المستهلكين بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية.

ودافع "فيفا" عن سياسته السعرية، مؤكدا أن عائدات التذاكر ستعاد استثماراتها في كرة القدم، ومشيرا إلى أن الأسعار تعكس طبيعة السوق في أميركا الشمالية، حيث لا يعد دفع مئات الدولارات لحضور الفعاليات الرياضية أمرا غير مألوف.

وبعد موجة الانتقادات، أعلن الاتحاد طرح ألف تذكرة بسعر 60 دولارا لكل مباراة من المباريات الـ104 في البطولة.