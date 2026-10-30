وتألق قائد النصر في هذه المباراة، وأحرز ثلاثيته خلال 15 دقيقة، حيث أحرز هدف الأول والثالث للنصر، في الدقيقة 66 قبل أن يضيف هدفين آخرين في الدقيقتين 72 و81.

وكان فريق الخلود قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه جوليان دومينغيش في الدقيقة 16، ثم عادل أنجيلو غابرييل النتيجة للنصر في الدقيقة 24.

وتقدم النصر عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 38، قبل أن يدرك أنطوان إيسومبا التعادل للخلود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، أحرز رونالدو ثلاثيته، قبل أن يعود دومينغيش ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للخلود في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الهاتريك، رفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 985 هدفا خلال مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها فضلا عن المنتخب البرتغالي، وأصبح على بعد 15 هدفا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.