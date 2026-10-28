وقال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل لقناة "إيه آر دي"، الأربعاء، إن كومباني كان يعاني "تهيجا في الأغشية السحائية"، وهي حالة قد تتطور إلى التهاب سحايا إذا لم تعالج.

والأغشية السحائية هي الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي.

واستضاف بايرن ميونيخ فريق ماغديبورغ من الدرجة الثانية، في الدور الثاني من كأس ألمانيا، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها كومباني.

وتولى المدرب المساعد رون دانكس قيادة الفريق مجددا لتحقيق فوز بنتيجة 3-1، بعد أن قاده سابقا لتحقيق فوز بالنتيجة ذاتها على فرايبورغ، الأحد.

وأضاف إيبرل: "تم تشخيص الحالة على أنها تهيج في الأغشية السحائية تسبب في الواقعة التي حدثت الجمعة".

وأضاف: "بصراحة وضعه جيد بقدر ما يمكن توقعه في مثل هذه الظروف. خرج من المستشفى الأربعاء، وهذا أفضل خبر لنا جميعا".

وأوضح إيبرل أن المدرب البلجيكي سيواصل فترة التعافي في منزله ويحتاج إلى الكثير من الراحة.

وسيستمر دانكس في مهامه كمدير فني مؤقت حتى إشعار آخر، وهو ما قد يشمل المباراة المرتقبة يوم السبت في الدوري الألماني ضد بوروسيا دورتموند، التي ستجمع بين متصدر الترتيب ومنافسه.