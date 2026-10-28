وقال جناح برشلونة، البالغ من العمر 19 عاما، في منشور عبر حسابه على إنستغرام، مساء الثلاثاء، إن "وقته سيأتي" إذا واصل العمل على المستوى نفسه، مشددا على ثقته بالمسار الذي يسلكه في مسيرته الكروية.

وكتب يامال: "سيحدث ذلك. الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت، وأنا أثق بالمسار الذي أبنيه. من دون استعجال، وبأمل وهدوء، مع اليقين بأن وقتي سيأتي يوما ما".

وأضاف: "أهنئ الفائزين، وسأركز على ما هو الأهم، وهو قيادة برشلونة إلى الفوز".

جائزة أفضل لاعب شاب للمرة الثالثة تواليا

ورغم إخفاقه في حصد الكرة الذهبية، توّج يامال بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثالث على التوالي، بعدما حلّ وصيفا في نسخة 2025 خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء النجم الإسباني في المركز الثالث في ترتيب نسخة 2026، خلف مهاجم بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين، المتوج بالجائزة، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.

وكان يامال قد أعرب، في مقابلة سابقة، عن اعتقاده بأنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مؤكدا أنه يرى نفسه "أفضل لاعب في العالم"، إلى جانب مبابي.