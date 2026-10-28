وقال النادي الملكي في بيان صدر بعد نحو 24 ساعة من اندلاع الجدل: "يود ريال مدريد أن يقدّم اعتذاره للشعب الصيني عن أي إساءة تسببت بها التصريحات الأخيرة للاعبنا كيليان مبابي".

وأضاف بطل أوروبا 15 مرة: "ينضم النادي إلى الاعتذار العلني الذي قدّمه كيليان مبابي، الذي عبّر فيه بنفسه عن أسفه لكلماته، وجدّد احترامه للشعب الصيني".

وجاء اعتذار ريال مدريد بعدما أعلنت الصين أنها تأخذ اعتذار المهاجم الفرنسي "على محمل الجد"، في وقت يواجه فيه اللاعب صعوبة في احتواء تداعيات تصريحاته، التي أثارت انتقادات واسعة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، الأربعاء: "نأخذ على محمل الجد الاعتذار الذي قدمه الشخص المعني".

وكان مبابي قد اعتذر، الثلاثاء، عن تعليقاته، بعدما قال إن أطرف صورة شاهدها لنفسه على الإنترنت هي صورة وُضع فيها وجهه، باستخدام التعديل الرقمي، على صورة رجل، مضيفا: "أعتقد أنه ديكتاتور صيني"، في إشارة بدت موجهة إلى ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية الذي توفي عام 1976.

وقال قائد المنتخب الفرنسي، في بيان نُشر بالفرنسية والصينية والإنجليزية: "كان تعليقي غير موفق، وأدرك الآن أنه جرح مشاعر كثيرين في الصين وفي المجتمعات الصينية حول العالم. أعتذر لكل من أساءت كلماتي إليه".

وتُعد النكات المتعلقة بماو من الموضوعات الحساسة في الصين، حيث لا تزال محل محظورات اجتماعية، في حين تخضع منصات التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة.

موجة انتقادات وإجراءات ضد مبابي

وأوقفت شركات صينية عدة تعاونها مع مبابي، فيما علّق التلفزيون الرسمي الصيني بث مباريات الدوري الإسباني. وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعربت، الثلاثاء، عن أسفها الشديد للإساءة التي تسببت بها تصريحات اللاعب لدى المشجعين الصينيين.

ولم تُعَد مشاركة النكتة الأصلية لمبابي على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، أو ربما حُذفت منها، فيما تجنبت وسائل الإعلام الرسمية الإشارة مباشرة إلى ماو، واكتفت بالقول إن اللاعب أدلى "بتصريحات غير لائقة تتعلق بالصين".

ورغم الاعتذار، واصل النجم الفرنسي مواجهة انتقادات المستخدمين الصينيين، الأربعاء. وكتب أحد المستخدمين على منصة "ويبو": "كانت تصريحاته مسيئة للصين وللشعب الصيني، لذلك لا يمكن ترجمتها".

وفي السياق نفسه، جمّدت منصة "شياوهونغشو" حساب مبابي، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، ما منعه من اكتساب متابعين جدد. واتُّخذ إجراء مماثل على منصة "ويبو"، حيث ظهر إشعار يفيد بأن متابعة حساب اللاعب محظورة بسبب انتهاكه القوانين أو اتفاقية مجتمع المنصة.

وأعلنت مجموعة "دونغبنغ" الصينية للمشروبات، التي استخدمت صورا لمبابي مولّدة بالذكاء الاصطناعي في إعلاناتها خلال كأس العالم هذا العام، الثلاثاء، إنهاء شراكتها مع اللاعب، في خطوة اتخذتها أيضا شركتا الألبان "منغنيو" و"ميلكغراوند".

وأفادت تقارير إعلامية صينية بأن علامات تجارية عالمية، بينها "ديور" و"هوبلو"، أزالت محتوى مرتبطا بمبابي من حساباتها على "ويبو". ولم يُظهر بحث أجرته وكالة فرانس برس على صفحات العلامتين باستخدام الاسم الصيني للاعب أي نتائج.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى المتاجر، إذ لاحظت فرانس برس، خلال زيارة للمتجر الرئيسي لشركة "أديداس" في منطقة سانليتون التجارية ببكين، عرض قمصان ريال مدريد للبيع من دون قمصان تحمل اسم مبابي.

ومع ذلك، ظلت منتجات مرتبطة باللاعب، بينها قمصان غير رسمية وقبعات صوفية وعادية، متاحة على منصة التجارة الإلكترونية "تاوباو".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الصينية قد أشادت سابقا بمبابي، ووصفته بأنه "ظاهرة كروية" و"موهبة"، كما يحظى المهاجم بشعبية واسعة في البلاد، حيث تظهر صورته على اللوحات الإعلانية وعبوات المشروبات المعوضة للأملاح ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويُعرف اللاعب أحيانا في الصين بلقب "غويغوي"، وهي كلمة تعني "السلحفاة"، بسبب الشبه بينه وبين إحدى شخصيات فيلم "سلاحف النينجا".