وكان أرشافين، البالغ من العمر 45 عاما، من بين مجموعة من نجوم كرة القدم الذين سافروا إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم على مسرح "لندن بالاديوم" الشهير.

وشاهد أرشافين لحظة إعلان فوز كين بالجائزة المرموقة، ليصبح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا أول لاعب إنجليزي يتوج بالكرة الذهبية منذ 25 عاما.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر أرشافين وهو يخرج لسانه، في حركة فسرها متابعون بأنها تعبير عن الاشمئزاز أو الاستياء، وذلك بعد لحظات من إعلان الأسطورة البرازيلية رونالدو اسم كين فائزا بالجائزة.

وسرعان ما تحول المقطع إلى مادة للنقاش والسخرية بين جماهير كرة القدم، التي انتقدت رد فعل اللاعب الروسي السابق.

وعبّر عدد من مشجعي كين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف أرشافين خلال الحفل.

وقال أحدهم، في تعليق ساخر على المسيرة التهديفية للاعب الروسي السابق: "نادرا ما كان يسجل عشرة أهداف أو أكثر في الموسم الواحد خلال مسيرته، لذا ربما يشعر بالغيرة".

وكتب مشجع آخر، في تعليق ساخر: "اجمعوا دموعه في زجاجة وأرسلوها إلى كين".

أما مشجع آخر من أنصار كين، فعلّق على تصرف أرشافين قائلا: "هذا يثبت أنه يفتقر إلى الرقي".

وجاء تتويج كين، البالغ من العمر 33 عاما، بالكرة الذهبية مكافأة له على موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفا في 65 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وقاد بايرن ميونيخ إلى تحقيق الثنائية المحلية في الدوري والكأس.

وتعليقا على إنجازه، قال كين: "كنت سأقول إنه حلم تحقق، لكنه يفوق حتى أكثر أحلامي جنونا، إنه أمر لا يصدق".

وأضاف: "أعتقد أن هذا إنجاز كبير لإنجلترا ولبلدنا. إقامة الحفل هنا في لندن كانت فألا حسنا بالنسبة لي، وقد طال الانتظار كثيرا. أن نعيد إنجلترا إلى الواجهة ونحضر هذه الكأس إلى هنا يجعلني فخورا للغاية".