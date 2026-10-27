وأعلن "الفيفا" الثلاثاء أنه سيزور إسبانيا والبرتغال والمغرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ضمن المرحلة الحاسمة لاختيار الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.

وسيزور وفد من "الفيفا" المدن والملاعب المرشحة في الدول الثلاث لتقييم جاهزيتها ومدى استيفائها المتطلبات التنظيمية والفنية لاستضافة الحدث العالمي.

ولم يحسم "الفيفا" بعد القائمة النهائية للملاعب المستضيفة، كما لم يحدد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية، في ظل المنافسة بين إسبانيا ⁠والمغرب على استضافة أهم مباراة في البطولة.

وبحسب "الفيفا"، تشمل الزيارات المقررة مدن أغادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط ⁠وطنجة في المغرب، ولشبونة وبورتو في البرتغال، وبرشلونة وبيلباو ⁠ولاس بالماس ومدريد وسان سيباستيان وإشبيلية وسرقسطة ⁠في إسبانيا.

وأوضح "الفيفا" أنه قد يضيف ملاعب أخرى إلى برنامج الزيارات ⁠خلال عملية التقييم.

وأضاف "الفيفا" أن توزيع المباريات وتحديد فئات المواجهات التي ستستضيفها كل مدينة لن يحسما إلا بعد اعتماد القائمة النهائية للملاعب والمدن المضيفة، واستكمال إعداد جدول مباريات البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباريات الثلاث الافتتاحية لكأس العالم 2030 في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، احتفاء بالذكرى المئوية للنسخة الأولى من البطولة التي استضافتها أوروغواي عام 1930.