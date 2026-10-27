وحصد قائد منتخب إنجلترا (33 عاما) النسخة السبعين من الجائزة في حفل أقيم بمسرح "لندن بالاديوم"، وسلمه إياها النجم البرازيلي السابق رونالدو، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال.

وجاء تتويج كين عقب موسم استثنائي (2025-2026) سجل خلاله 73 هدفا لناديه ومنتخبه، وتوج بلقبين مع بايرن ميونخ، فضلا عن قيادة "أصول ثقافة الكورة" لإنجلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم.

وقال كين عقب تسلمه الجائزة: "كان قلبي ينبض بسرعة، وكون رونالدو - وهو أحد قدواتي في الصغر - هو من يسلمني الجائزة، يجعل الأمر حلم قد تحقق، بل يتجاوز أحلامي الجامحة".

وتطرق كين إلى التضحيات الشاقة التي قدمها للوصول إلى هذا المستوى، معربا عن امتنانه لطبيبه الخاص أليخاندرو إلورياجا وكل من دعمه، ومستحضرا ساعات العلاج الطويلة والجلسات التأهيلية التي اقتطعت من وقته مع أسرته.

وأضاف: "طريقة تدريبي ولعبي تجعلني أشعر دائما كأنني في الخامسة عشرة من عمري، ولا يزال لدي ما أثبته. بعد الفوز بالجائزة، أفكر بالفعل كيف أصبح أفضل لأحاول التتويج بها مجدداً".

وبإحرازه اللقب، أصبح كين أول لاعب إنجليزي يتوج بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ مايكل أوين عام 2001، لينضم إلى قائمة أساطير بلاده الذين حصدوها مثل ستانلي ماثيوز، بوبي تشارلتون، وكيفن كيجان.

وردا على أسئلة حول احتمالية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتحطيم الرقم القياسي لأسرع/أكثر المسجلين والمملوك لآلان شيرر، حسم كين موقفه قائلاً: "ليس في الوقت الحالي، أنا أستمتع بحياتي في بايرن ميونخ".

وعن أهدافه المقبلة، شدد المهاجم الإنجليزي على أن تركيزه ينصب على الألقاب الكبرى: "لا يزال أمامي الكثير لتحقيقه، بدءا من التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن، وصولاً إلى تحقيق لقب كبير مع المنتخب الإنجليزي، وهو أولويتي القصوى في المرحلة القادمة".

هذا وغادر كين العاصمة البريطانية لندن، صباح الثلاثاء، متجها إلى ميونخ للالتحاق بتدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة ماجديبورج الأربعاء في إطار منافسات كأس ألمانيا.