وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة المرموقة منذ 25 عاما، وتحديدا منذ تتويج مواطنه مايكل أوين بها عام 2001.

وجاء تتويج قائد منتخب إنجلترا بعد موسم حافل بالأهداف والإنجازات، سجل خلاله 61 هدفا في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ بمختلف المسابقات.

وساهم كين بأهدافه في قيادة الفريق البافاري إلى التتويج بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا خلال موسم 2025-2026.

وعلى الصعيد الدولي، قاد كين منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل المهاجم الإنجليزي 6 أهداف خلال مشوار منتخب بلاده في البطولة، ليواصل تألقه على المستويين المحلي والدولي.

ويشكل فوز كين بالكرة الذهبية محطة بارزة في مسيرته، بعدما رسخ مكانته بين أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية، بفضل سجله التهديفي اللافت مع بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا.