وجاء تتويج يامال بعد موسم حافل بالإنجازات، ساهم خلاله في قيادة منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما لعب دورا بارزا في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وعقب تسلمه الجائزة، أشاد يامال بزميله في برشلونة والمنتخب الإسباني باو كوبارسي، قائلا: "كان باو كوبارسي يستحق الفوز بهذه الجائزة. أشكر نادي برشلونة ومنتخب بلادي".

وعندما سأله النجم الفرنسي السابق تييري هنري عما إذا كانت جائزة كوبا هي التي كان يطمح إلى الفوز بها خلال الحفل، أجاب يامال: "لا، أنا أريد الفوز بجميع الجوائز، لكنني كنت أتمنى أن تذهب هذه الجائزة تحديدا إلى باو كوبارسي".

ولا يزال يامال ينافس أيضا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

دي لا فوينتي أفضل مدرب في العالم

وفي فئة المدربين، توج لويس دي لا فوينتي بجائزة أفضل مدرب لفريق رجال، بعد قيادته منتخب إسبانيا إلى لقب كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

وتفوق المدرب الإسباني على مجموعة من أبرز المدربين المرشحين للجائزة، بينهم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وفينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ.

وخلف دي لا فوينتي مواطنه لويس إنريكي في سجل الفائزين بالجائزة.

وشهد الحفل لحظة لافتة عندما تبادل دي لا فوينتي العناق مع لامين يامال، قبل صعوده إلى المنصة لتسلم جائزته.

ويعكس تتويج يامال ودي لا فوينتي الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية في جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، بعد الإنجازات التي حققها المنتخب والأندية الإسبانية خلال الموسم.