وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الموقع الإلكتروني للجائزة، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، نشر مقالات منفصلة تعلن فوز كل من الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي.

وجاء ذلك قبل انطلاق النسخة السبعين من حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامته على مسرح "بالاديوم" في لندن.

وبدأت الواقعة بظهور رابط على الموقع الرسمي يعلن تتويج قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بالجائزة.

وجاء في المقال: "بفضل حصيلته القياسية من الأهداف في الدوري والكؤوس خلال موسم 2025-2026، توج هاري كين بجائزة الكرة الذهبية".

لكن سرعان ما ظهرت روابط أخرى لمقالات تصف مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، وجناح برشلونة لامين يامال، بأنهما الفائزان بالجائزة ذاتها.

وبحسب التقرير، حُذفت المقالات الثلاثة من الموقع بعد ظهورها، دون صدور توضيح فوري بشأن أسباب نشرها.

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" مع منظمي الجائزة للحصول على تعليق بشأن الواقعة.

ولم يتضح ما إذا كانت المقالات قد نُشرت نتيجة خطأ تقني أو كانت نسخا أُعدت مسبقا لسيناريوهات مختلفة، كما لا توجد تأكيدات بأن الأسماء الثلاثة تعكس الترتيب النهائي للجائزة.