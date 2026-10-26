وكشف الحساب الرسمي للمجلة على منصة "إكس"، الإثنين، عن قائمة اللاعبين الذين احتلوا المراكز من الـ12 إلى الـ29 في الترتيب العام للجائزة، وضمت عددا من النجوم.

وجاء الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة، في المركز الـ12، يليه المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الـ13، ثم البرتغالي فيتينيا، لاعب الفريق الفرنسي، في المركز الـ14، والإنجليزي ديكلان رايس، لاعب أرسنال، في المركز الـ15.

وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة، في المركز الـ16، فيما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز الـ17.

واحتل الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، المركز الـ18، تلاه البرتغالي جواو نيفيش، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الـ19، ثم الإكوادوري ويليان باتشو، لاعب الفريق الفرنسي، في المركز الـ20، والبرازيلي غابرييل، لاعب أرسنال، في المركز الـ21، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، في المركز الـ22.

وجاء البرتغالي نونو مينديش، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الـ23، يليه الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في المركز الـ24.

واحتل البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، المركز الـ25، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، في المركز الـ26.

وجاء البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الـ27، والمكسيكي خوليان كينيونيس، لاعب القادسية السعودي، في المركز الـ28، فيما تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا، لاعب أرسنال، والسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، المركز الـ29.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن بقية المراكز تباعا، الاثنين، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة في العاصمة البريطانية لندن، في وقت لاحق من المساء، حيث سيُعلن عن الفائز بالجائزة المرموقة.