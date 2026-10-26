وتقدم ألكسندر سيليخوف، حارس مرمى فريق أورال الروسي، لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، مرتديا قميصه الأصفر، على بعد 23.3 متر من مرمى فريق تشيليابينسك.

وفي الدقيقة 87 من المباراة، أظهر الحارس البالغ من العمر 32 عاما جرأة استثنائية، عندما قرر تولي مهمة تنفيذ الركلة بنفسه، قبل أن يطلق تسديدة قوية ومتقنة، وجهها بدقة نحو المرمى.

ولم يتمكن حارس تشيليابينسك من التصدي للكرة، رغم محاولته الارتماء بكامل جسده باتجاه القائم القريب، إذ فشل في الوصول إليها وسقط أرضا.

وفور تسجيل الهدف، انفجرت مدرجات جماهير الفريق الضيف بالاحتفالات، بينما اندفع لاعبو أورال، الذين يرتدون اللون البرتقالي، نحو الحارس للاحتفال بهذه اللحظة الاستثنائية.

وحاول عدد من زملائه احتضان حارس المرمى وتهنئته على الهدف، لكنه واصل الركض دون توقف باتجاه المدرجات، مصمما على مشاركة الجماهير فرحتها.

وقفز سيليخوف فوق حاجز، ثم اجتاز حاجزا آخر، قبل أن يرفع ذراعيه عاليا ويطلق صيحة فرح وسط هتافات المشجعين.

ولم تقتصر الاحتفالات على اللاعبين والجماهير، إذ بدا أن أفراد الأمن المكلفين بتنظيم المباراة يصفقون لهذه اللحظة اللافتة، فيما شارك اللاعبون البدلاء أيضا في الاحتفالات التي اجتاحت محيط أرض الملعب.