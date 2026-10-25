وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 41، بعدما اصطدمت به محاولة مدافع برشلونة جيرارد مارتن إبعاد كرة عرضية منخفضة أرسلها يان ديوماندي من الجهة اليسرى.

ونجح برشلونة في إدراك التعادل بالدقيقة 61، عبر البرازيلي رافينيا، الذي سدد كرة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة بيدري إثر ركلة ركنية قصيرة.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عاد مبابي ليمنح ريال مدريد هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد تمريرة متقنة من زميله إدواردو كامافينغا.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الكتالوني في مختلف المسابقات، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة ونقطة واحدة أمام ريال مدريد.