وأوضح بيان مشترك لمنظمة أموري سبورت وشركة رياضة المحركات السعودية أن نسخة 2027، التي كان مقررا إقامتها بين الأول و15 يناير المقبل، ستنظم في دولة أخرى تحدد لاحقا.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بصورة استثنائية، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الاتحادين الدوليين للسيارات والدراجات النارية.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الدولي للسيارات، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن رالي داكار 2027 سيقام، وأن وجهته الجديدة ستعلن خلال الأيام المقبلة، على أن تتولى منظمة أموري سبورت تنظيمه.

وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن السعودية ستستضيف نسخة 2028، التي تحتفي بالنسخة الخمسين للرالي، موضحا أن الجهتين المنظمتين بدأتا التحضير للحدث.

وذكّر البيان المشترك بأن الرياض استضافت 7 نسخ متتالية منذ عام 2020، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا استمرار التعاون لتطوير رياضة المحركات في السعودية.

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