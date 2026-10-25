وقالالنادي الملكي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كورتوا سيغيب عن مباراة المرحلة العاشرة، وإن الحارس إيليا فولوشين سينضم إلى القائمة بدلا منه.

وتستضيف برشلونة أولى مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم، في قمة يدخلها الفريق الكتالوني متصدرا ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة، بعدما تغلب على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف دون رد، السبت.

وتجمع المواجهة أيضا بين نجم برشلونة لامين يمال ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، وهما من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، التي يعلن عن الفائز بها الاثنين.