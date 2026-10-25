ويقام الحفل في مسرح لندن بالاديوم، احتفالا بالنسخة السبعين من الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، وتعد من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية. ويأتي اختيار لندن لاستضافة الحدث للمرة الأولى تكريما للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالجائزة عام 1956.

ويبدو كين المرشح الأبرز لحصد الجائزة، بعدما قدم موسما استثنائيا مع بايرن ميونخ، سجل خلاله 73 هدفا في مختلف المسابقات مع النادي والمنتخب خلال موسم 2025 / 2026.

كما توج بلقب الدوري الألماني وحصل على جائزة هداف المسابقة، وفاز بكأس ألمانيا وتصدر قائمة هدافيها، بينما بلغ بايرن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتعززت حظوظ كين بفضل بدايته القوية في موسم 2026 / 2027، رغم خروج فريقه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، واحتلال منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم.

ويأمل كين، البالغ من العمر 33 عاما، في أن يصبح أول لاعب من بايرن ميونخ يفوز بالكرة الذهبية منذ كارل هاينز رومينيجه عام 1981، كما قد يصبح أول إنجليزي يتوج بها منذ مايكل أوين عام 2001.

ولن تكون المنافسة سهلة، في ظل الموسم القوي الذي قدمه لامين يامال مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وسجل اللاعب الشاب 25 هدفا وصنع 20 خلال الفترة التي تغطيها أرقام المرشحين، وأسهم في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، كما تصدر قائمة صانعي الأهداف في المسابقة، وكان عنصرا مهما في فوز إسبانيا بكأس العالم.

أما كيليان مبابي، فقد سجل 58 هدفا وصنع 13 مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، وتوج هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما تصدر قائمة هدافي كأس العالم، بعدما سجل 10 أهداف في البطولة.

ويبرز الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضا ضمن المرشحين، بعدما سجل 45 هدفا وصنع 30، وقاد إنتر ميامي إلى لقب الدوري الأمريكي، إلى جانب وصول منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم.

وتضم قائمة المرشحين كذلك عددا من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم مايكل أوليسيه وإيرلينج هالاند وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودري وخفيتشا كفاراتسخيليا، إضافة إلى عثمان ديمبيلي، الفائز بالجائزة عام 2025، ورودري، المتوج بها عام 2024.

وإلى جانب جائزة الكرة الذهبية للرجال، يشهد الحفل تقديم جائزة الكرة الذهبية للسيدات، وجائزتي كوبا لأفضل لاعب ولاعبة تحت 21 عاما، وجائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى، وجائزتي جيرد مولر لأفضل هداف وهدافة، وجائزتي يوهان كرويف لأفضل مدرب ومدربة، وجائزتي أفضل ناد للرجال والسيدات، فضلا عن جائزة سقراط للأعمال الإنسانية والمجتمعية، ليصل إجمالي الجوائز إلى 13 جائزة.

جوائز منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، تتصدر الإسبانية أليكسيا بوتياس قائمة الأسماء البارزة، بعدما قادت برشلونة إلى موسم حافل بالألقاب، شمل الدوري الإسباني وكأس الملكة وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتسعى بوتياس، الفائزة بالجائزة مرتين، إلى الاقتراب من الرقم القياسي المسجل باسم مواطنتها أيتانا بونماتي، التي فازت بها ثلاث مرات، أعوام 2023 و2024 و2025.

وتبرز أيضا الجامايكية خديجة شو، مهاجمة مانشستر سيتي، التي تصدرت قائمة هدافات الدوري الإنجليزي للسيدات للموسم الثالث تواليا، بعدما سجلت 21 هدفا وأسهمت في تتويج فريقها بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تضم قائمة المرشحات البولندية إيفا بايور، مهاجمة برشلونة، التي تصدرت هدافات دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا، والهايتية ميلشي دومورناي، لاعبة ليون.

وتشمل الجوائز الأخرى تكريم أفضل المواهب الشابة وأفضل حراس المرمى والهدافين والمدربين، إلى جانب الأندية التي حققت أفضل النتائج، فيما تسلط جائزة سقراط الضوء على المبادرات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بكرة القدم.

وتعتمد جائزة الكرة الذهبية للرجال على تصويت 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم، يقيمون قائمة نهائية تضم 30 لاعبا. ويرتكز التصويت على الأداء الفردي للاعبين ومدى تأثيرهم، ثم الإنجازات الجماعية والألقاب المحققة، إلى جانب الروح الرياضية والالتزام باللعب النظيف.

ومع اقتراب موعد الحفل، تبدو الأنظار موجهة إلى كين، الذي قد ينهي انتظار الكرة الذهبية في بايرن ميونخ وإنجلترا، لكن الحسم سيبقى مرهونا بأصوات الصحفيين، في سباق يضم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.