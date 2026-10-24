وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني، أدرك إيرلينغ هالاند التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 52، قبل أن يعود جاكسون ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60، ليمنح أستون فيلا الفوز.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في ثلاث.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم، عقب تحقيقه الفوز في مبارياته السبع السابقة.