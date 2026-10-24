وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو، الجمعة، في دفعة مهمة لآمال السويسري الإيطالي، البالغ 56 عاما، في الفوز بولاية رابعة.

وكان مستقبل إنفانتينو في المنصب موضع شك قبل شهرين، حين واجه رد فعل غاضبا على خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية للمسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص.

ووقع رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، رسالة تقول إن كرة القدم "ليست ملكا لأي فرد".

لكن إنفانتينو، الذي اعتذر الأسبوع الماضي عن مشروع الاستثمار الخاص الذي فشل، بات في موقع قوي لضمان إعادة انتخابه في مارس.

وقال إنفانتينو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، السبت: "أعتقد أن المهم هو أنه في منظمة مثل فيفا، يمكن أن تكون هناك آراء مختلفة ووجهات نظر مختلفة".

وأضاف، "لكن إذا كنا جادين بشأن الديمقراطية، وبشأن عمليتها، وبشأن الإيمان بأن للجميع الصوت نفسه والرأي نفسه في أنحاء العالم، وأن كرة القدم ملك للجميع، فعلينا، إذا كنا جادين بشأن ذلك، أن نحترم أيضا آراء الأغلبية العظمى".

وتابع: "عدت للتو من طوكيو، حيث أيدني الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأييدا كاملا. وكنت في الرأس الأخضر، حيث أيدتني كل الدول الإفريقية. وأتحدث إلى جميع الاتحادات في أنحاء العالم".

ولم يتقدم أي مرشح آخر حتى الآن لمنافسة إنفانتينو، مع بقاء أقل من شهر على الموعد النهائي للترشح، المحدد في 18 نوفمبر.

وأضاف: "هناك وجهات نظر مختلفة، وليس من السهل دائما جمعها كلها تحت سقف واحد، لكن علينا أن نحترم، وأنا أحترم، كل الآراء ووجهات النظر. وبعد ذلك، يعود إلى الاتحادات الأعضاء في فيفا أن تقرر من تريده رئيسا، وكيف تريد أن يُدار فيفا".