وذكر موقع "ذا هارد تاكل" أن النادي التركي مهتم بضم فان دايك في صفقة انتقال حر، إذا انتهى عقده مع ليفربول دون تجديد.

كما تناول موقع "سوبر هابر" التركي احتمال انتقال المدافع الهولندي، استنادا إلى تقارير في الصحافة الإنجليزية.

عقد ينتهي في 2027

كان فان دايك قد جدد عقده مع ليفربول في أبريل 2025 لمدة عامين، ليستمر ارتباطه بالنادي حتى صيف 2027.

ويفتح اقتراب نهاية العقد الباب أمام التكهنات بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، لكن انتهاء التعاقد لا يعني بالضرورة رحيله، إذ يبقى التجديد مع ليفربول أحد الاحتمالات.

وحتى الآن، لا توجد إعلانات رسمية من ليفربول أو طرابزون سبور تؤكد بدء مفاوضات بشأن انتقال المدافع الهولندي.

لقاء محتمل مع صلاح

وسبق لصلاح وفان دايك أن شكّلا ركيزتين أساسيتين في نجاحات ليفربول، وأسهمَا في تتويجه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب أخرى.

لكن احتمال اجتماعهما مجددا يظل مرتبطا بحسم مستقبل فان دايك والتوصل إلى اتفاق مع اللاعب، فيما لا تتجاوز المعلومات المتاحة حتى الآن تقارير عن اهتمام محتمل.