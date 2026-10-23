وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي، ليستفيد الفريق الأنغولي من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين في حالة التعادل الإيجابي، ليتأهل إلى دور المجموعات ويطيح حامل اللقب.

وتعد هذه كبرى مفاجآت المرحلة الحالية من البطولة.

وفي جنوب إفريقيا أيضا، تأهل أورلاندو بايرتس إلى دور المجموعات، بالفوز برباعية نظيفة على ضيفه الناميبي أفريكان ستارز.

وكان بايرتس قد فاز ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 1-صفر، ليتأهل بنتيجة إجمالية 5-صفر، ويعوض خروج مواطنه.