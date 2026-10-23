وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "DAZN" ونقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أوضح كلوب أنه من عشاق متابعة مباريات "الكلاسيكو"، ولا يفوّت فرصة مشاهدة هذا اللقاء الذي يجذب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

وحاول كلوب تجنب إظهار انحيازه إلى أي من الفريقين، لكنه سرعان ما كشف عن الطرف الذي يميل إلى دعمه في الوقت الحالي.

وأوضح قائلا: "اليوم أنا مع الفريق الأفضل، وبالنظر إلى الوضع الحالي، فمن المرجح أن يكون هذا الفريق هو برشلونة".

ولم يكتف كلوب بالحديث عن تفضيلاته الحالية، بل عاد بذاكرته إلى مواجهات الكلاسيكو السابقة، عندما كان ميله إلى برشلونة أكثر وضوحا.

واعترف كلوب بأن السبب وراء تشجيعه الفريق الكتالوني في تلك الفترة لم يكن مرتبطا فقط بأسلوب لعب برشلونة، وإنما أيضا بانزعاجه من الطريقة العنيفة التي كان يلعب بها بعض مدافعي ريال مدريد، وفي مقدمتهم البرتغالي كليبر لافيران ليما فيريرا المعروف باسم "بيبي".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "في الماضي، كنت أميل أكثر إلى برشلونة، لأنني كنت أكره الطريقة التي كان بيبي وبقية المدافعين يضربون بها كل من يقف أمامهم في تلك الفترة".