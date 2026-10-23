وسيطر بورنموث على المباراة بفضل ركلتي جزاء سجلهما جاستن كلويفرت وماركوس تافيرنييه في الشوط الأول، قبل أن يضيف أمين عدلي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وللمفارقة فإن أسطورة الكرة الهولندية باتريك كلويفرت، والد جاستن، سبق له تمثيل ميلان موسم 1997-1998.

وطرد مايك مينيان حارس مرمى ميلان في الدقيقة 28.

وفي مباراة أخرى، تعثر يوفنتوس الإيطالي لأول مرة في الدوري الأوروبي، بعد أن قلب تأخره ليتعادل ​2-2 مع ضيفه رين الفرنسي.

وأحرز زكي تشيليك هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، لكن الفريق الفرنسي حافظ على رباطة ‌جأشه وتعادل بعد 10 ‌دقائق عندما سجل اللاعب الأردني الدولي موسى التعمري هدفه الأول في البطولة من مسافة قريبة.

ثم باغت رين صاحب الأرض بركلة جزاء سجلها بولاي ديا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بينما عانى الإيطاليون صعوبة ‌في صنع الفرص حتى نجح نيك ‌فولتيماده في إدراك ⁠التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وأهدر المهاجم الألماني فرصتين محققتين، في الوقت الذي زاد به فريق لوتشيانو سباليتي من ضغطه، وظن يوفنتوس أنه حسم المباراة في الدقيقة 88 عندما ⁠سجل جون لوكومي ‌هدفا من مسافة قريبة، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبهذا ينجو يوفنتوس ⁠من خسارة ثانية على التوالي، بعد هزيمته 3-صفر أمام ضيفه ⁠لاتسيو في الدوري الإيطالي، الأحد.

واستغل يوناس هوفمان فرصة مشاركته المفاجئة في التشكيلة الأساسية لباير ليفركوزن الألماني، إثر إصابة ​مارتن تيريه، وسجل هدفين في 3 دقائق ليمنح فريقه الفوز 2-صفر على كريت، ويضعه في صدارة الترتيب بفوزه الثالث على التوالي.

وتغلب هوفنهايم الألماني 3-صفر على أولمبيك ليون الفرنسي، محققا فوزه الأول في البطولة، لكن إصابة ستيف ‌كانغو مدافع ليون، ألقت ظلالها على المباراة.

وسقط كانغو بشكل غريب بعد التحام هوائي، ونقل على محفة مرتديا دعامة للرقبة، قبل أن ينقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.