ووفقا لتوقعات كمبيوتر عملاق خارق تابع لشركة "Canadian Sports Betting"، فإن النجم الإنجليزي هاري كين سيتوّج بجائزةالكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2026، حسبما ذكر موقع صحيفة "الصن" البريطانية.

ويخوض كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني منافسة قوية على الجائزة هذا العام أمام نجم برشلونة الإسباني لامين يامال، ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز، الاثنين المقبل، على مسرح "لندن بالاديوم" الشهير في العاصمة البريطانية، وسط ترجيحات بتتويج كين، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 61 هدفا بقميص البايرن.

ووصل إجمالي أهداف المهاجم الإنجليزي إلى 73 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده مجتمعين، وهو رقم عزز حظوظه في الفوز بالجائزة.

هاري كين يتصدر التوقعات بنسبة 58 بالمئة

ومنح الكمبيوتر الخارق كين احتمالا بنسبة 58 بالمئة للتتويج بالجائزة، مقابل 18 بالمئة فقط للنجم الإسباني يامال.

ولم تقتصر توقعات الكمبيوتر على الفائز بجائزة هذا العام، بل امتدت إلى العقد المقبل، إذ رجحت فوز يامال بثلاث كرات ذهبية بحلول عام 2036.

وبحسب التوقعات، فإن يامال، رغم ترجيح خسارته جائزة العام الحالي، سيعود بقوة إلى المنافسة في العام المقبل، ليتوّج بالكرة الذهبية لعام 2027.

كذلك توقع الكمبيوتر أن يواصل النجم الإسباني تألقه خلال السنوات التالية، ليحصد جائزته الثانية عام 2031، قبل أن يضيف الكرة الذهبية الثالثة إلى رصيده عام 2035.

جود بيلينغهام يواصل الهيمنة الإنجليزية

تشير التوقعات الخاصة بالكمبيوتر إلى أن لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية عام 2028.

وفي حال تحققت هذه التوقعات، سينضم بيلينغهام إلى قائمة اللاعبين الإنجليز الفائزين بالجائزة، بعد مايكل أوين الذي توّج بها عام 2001، وكين الذي يرجح الكمبيوتر فوزه بنسخة 2026.

أما بالنسبة لعام 2029، فتوقع الكمبيوتر تتويج الفرنسي مايكل أوليسيه، نجم بايرن ميونخ، بالجائزة، في إنجاز سيكون الأول من نوعه في مسيرته.

هالاند وإندريك ضمن الفائزين المنتظرين

بالنسبة لجائزة عام 2030، توقع الكمبيوتر أن يحصد النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرة الذهبية، بعد سنوات من المنافسة على الألقاب الفردية والجماعية.

وعقب تتويج متوقع للامين يامال عام 2031، يرجح الكمبيوتر فوز البرازيلي إندريك، موهبة ريال مدريد، بجائزة عام 2032، لتكون الكرة الذهبية الأولى في مسيرته.

مدافع برشلونة يحقق إنجازا تاريخيا

من أبرز المفاجآت التي حملتها توقعات الكمبيوتر الخارق، ترشيح مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2033.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيصبح كوبارسي أول مدافع يتوّج بالجائزة منذ الإيطالي فابيو كانافارو، الذي فاز بها عام 2006 عقب قيادته منتخب إيطاليا للتتويج بكأس العالم.

وستذهب جائزة عام 2034 وفق توقعات الكمبيوتر إلى لاعب وسط ريال مدريد التركي أردا غولر، قبل أن يعود يامال إلى منصة التتويج عام 2035.

وتختتم التوقعات بفوز البرازيلي إستيفاو، موهبة تشيلسي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية عام 2036.