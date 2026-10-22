واعترف كيرجوتا بأنه ينتظر مواجهة طرابزون سبور بفارغ الصبر منذ إجراء قرعة البطولة، خصوصا مع وجود صلاح ضمن صفوف الفريق التركي.

وعبّر اللاعب الألباني عن رغبته الكبيرة في الحصول على قميص صلاح، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيكون سعيدا بالقدر نفسه إذا لم يشارك أسطورة ليفربول السابقة في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وأوضح كيرجوتا أنه تحدث مع مواطنه الألباني إرنست موتشي، لاعب طرابزون سبور وزميله في المنتخب الوطني، لمحاولة ترتيب الحصول على قميص صلاح بعد المباراة، وفقما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وقال كيرجوتا: "بالنسبة إلى كل لاعب في العالم، وليس فقط لاعبي هارتس، يعد صلاح واحدا من أفضل اللاعبين. إنه أحد أبطالي، وقد تابعت مبارياته دائما لكي أتعلم منه".

وعندما سئل عما إذا كانت هناك منافسة بين اللاعبين للحصول على قميص النجم المصري، أجاب كيرجوتا: "هل ستكون هناك معركة للحصول على قميصه؟ لقد تحدثت بالفعل مع اللاعب الألباني الموجود في فريقهم، والذي يلعب معنا في المنتخب الوطني، لذلك آمل أن أحصل عليه، وسنرى ما سيحدث".

لكنه أضاف مازحا: "مع ذلك، أفضل الحصول على النقاط الثلاث، ولذلك آمل أن يقدم صلاح مباراة سيئة يوم الخميس!".

يذكر أن صلاح انتقل إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات مع ليفربول الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب.