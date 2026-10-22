وذكرت وكالة "رويترز" أن ساكا (25 عاما) سقط أثناء تمرير الكرة، قبل أن يمسك بفخذه الأيسر، ليغادر الملعب في الدقيقة العاشرة ويحل إبريتشي إيزي بديلا له.

وقال أرتيتا لشبكة "تي إن تي سبورتس": "عندما يضطر لاعب للخروج من الملعب بسبب ألم حاد، فهذا ليس خبرا سارا أبدا".

وأضاف: "لا يبدو أنه بخير على الإطلاق، لكن علينا الانتظار لنرى"، في إشارة إلى ضرورة تقييم الإصابة قبل تحديد مدى خطورتها.

وتثير الإصابة الجديدة مخاوف داخل أرسنال، خصوصا أن ساكا عانى مشكلات بدنية سابقة أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

وكان اللاعب الإنجليزي قد غاب عن 7 مباريات الموسم الماضي بسبب مشكلة في وتر العرقوب، كما خضع لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية في ديسمبر 2024، أبعدته عن الملاعب لأكثر من 3 أشهر.

وتأتي إصابة ساكا في وقت يعاني فيه أرسنال من غيابات على مستوى الأجنحة، بعد تعرض كريستوس تزوليس لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ولم يحدد أرسنال بعد طبيعة إصابة ساكا أو المدة المحتملة لغيابه، في انتظار نتائج الفحوص الطبية.