وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 44، قبل أن يضيف التركي أردا غولر الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وعزز الفرنسي كيليان مبابي تقدم ريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، فيما قلص تيديام غوميس الفارق للفريق الألماني بعد دقيقتين.

لكن الإيفواري يان ديوماندي أعاد الفارق إلى 3 أهداف، بعدما سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، ليحسم المواجهة لصالح الفريق الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة من أول 3 مباريات، بعدما سبق له الفوز على إنتر ميلان وروما الإيطاليين، فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط.

تفوق مدريدي بعد بداية حذرة

بدأت المباراة بإيقاع هادئ، قبل أن يتدخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإنقاذ مرمى ريال مدريد من عدة فرص خطيرة، أبرزها محاولات رومولو وكريستوفر نكونكو.

وفي الدقيقة 44، نجح ريال مدريد في كسر التعادل، بعدما تابع برناردو سيلفا كرة ارتدت من حارس لايبزيغ مارتن فانديفورت، إثر محاولة من أردا غولر.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف الفريق الإسباني ضغطه الهجومي، ليضيف غولر الهدف الثاني بكعب القدم، مستفيدا من تمريرة رأسية لمبابي.

واستمر التفوق المدريدي حتى سجل مبابي الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة هدفين متتاليين، أحدهما للايبزيغ والآخر لريال مدريد.

دفعة معنوية قبل الكلاسيكو

ويمنح الفوز ريال مدريد دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة أمام غريمه برشلونة، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

كما يمثل الانتصار الرابع على التوالي للفريق الملكي في مختلف المسابقات، بحسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر، يحل ريال مدريد ضيفا على أيك أثينا اليوناني، بينما يستضيف لايبزيغ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.