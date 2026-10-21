ورفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وشهدت المباراة ضربة مبكرة للفريق الإنجليزي، بعد إصابة بوكايو ساكا وخروجه في الدقيقة العاشرة، ليحل إبيريتشي إيزي بديلا له.

ونجح إيزي في افتتاح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 25، مستفيدا من تمريرة مارتن أوديغارد، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد إلغائه في البداية بداعي التسلل.

ورد بايرن ميونيخ سريعا عبر الكندي ألفونسو ديفيز، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 35، بعدما تلقى تمريرة من هاري كين وانفرد بالحارس ديفيد رايا.

وفي الشوط الثاني، منح كين الفريق البافاري التقدم في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليضع أصحاب الأرض على أعتاب تحقيق الفوز.

لكن أرسنال رفض الاستسلام، وواصل ضغطه الهجومي حتى نجح ديكلان رايس في إدراك التعادل بالدقيقة 82، بعد تمريرة من فيكتور غيوكيريس، سددها في شباك الحارس مانويل نوير.

وكاد الفريق الإنجليزي أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، غير أن نوير تصدى لتسديدة قوية من يوريان تيمبر، ليحافظ على التعادل ويمنح فريقه نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، واصل أرسنال سجله الخالي من الهزائم في البطولة، فيما أخفق بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام جماهيره