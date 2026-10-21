وسعى أرسنال بقوة إلى التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مستغلا حالة الترقب التي أحاطت بمفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تأخر في التوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي، في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه عقده السابق بنهاية الموسم الحالي.

وأثار هذا التأخير اهتمام أرسنال، الذي حاول إقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الجناح البرازيلي حسم مستقبله في نهاية المطاف، بعدما وقّع عقدا جديدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2032، مقابل راتب أسبوعي يبلغ 480 ألف جنيه إسترليني (640 ألف دولار تقريبا).

ورغم تجديد العقد، كشف مايكل يورمارك وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أن الانتقال إلى أرسنال لم يكن مجرد احتمال نظري، بل خيارا كان فينيسيوس مستعدا للنظر فيه بجدية.

وقال يورمارك في تصريحات لموقع "سبورتس بوم" أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية: "لقد شاهدتم الأخبار. أرسنال كان منخرطا بقوة في المحادثات، وكان شديد الإصرار في مساعيه للتعاقد مع اللاعب".

لكنه أوضح أن ارتباط فينيسيوس بريال مدريد ظل العامل الحاسم في اتخاذ قراره النهائي، مضيفا "قلب فينيسيوس موجود في مدريد. هذا هو المكان الذي أراد دائما أن يكون فيه، وهو موجود هناك الآن، ويأمل أن يستمر فيه حتى نهاية مسيرته الكروية".

وعندما سُئل يورمارك عما إذا كان فينيسيوس قد درس بالفعل إمكانية الانتقال إلى أرسنال، أوضح أسباب اهتمام اللاعب بالعرض الإنجليزي قائلا: "عندما يأتي نادٍ بحجم أرسنال ويفرش لك السجادة الحمراء، ويجعلك تشعر بأنه يرغب بشدة في ضمك، فمن الطبيعي أن تستمع إلى ما يعرضه عليك".

حلم إنهاء المسيرة في ريال مدريد

أوضح يورمارك أن بقاء فينيسيوس مع ريال مدريد لا يتعلق فقط بالجوانب الرياضية أو المالية، بل يرتبط أيضا برغبته في كتابة مسيرة استثنائية داخل نادٍ واحد.

وبيّن أنه "ليس من الشائع أن يتمكن لاعب من بدء رحلته الاحترافية مع فريق واحد، ثم ينهي مسيرته مع الفريق نفسه أيضا".

واسترسل متحدثا عن فينيسيوس "بدأ رحلته عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وهو الآن في السادسة والعشرين، وقد فاز بالفعل بعدد كبير من الألقاب. أن تقضي مسيرتك الكروية بأكملها في نادٍ واحد، وهو أفضل نادٍ في العالم، سيكون أمرا مميزا للغاية".