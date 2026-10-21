وتعرض كفاراتسخيليا للإصابة خلال انتصار باريس سان جرمان 4-2، الثلاثاء، عندما التوت ركبته، ليغادر الملعب قبل مرور ساعة من عمر المباراة، بعدما بدا عاجزا عن اللعب بساقه المصابة.

وتفاقمت متاعب الفريق الباريسي بخروج عثمان ديمبلي في الدقيقة 19 بسبب إصابة في الفخذ، قبل أن يلحق به المدافع ماركينيوس بعد تعرضه لإصابة مماثلة.

وأوضح النادي الفرنسي أن ديمبلي وماركينيوس سيخضعان لبرنامج علاجي خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أزمة الإصابات، يواصل باريس سان جرمان انطلاقته المثالية في دوري الأبطال، إذ يتصدر ترتيب مرحلة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الثلاث الأولى.